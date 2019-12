Waar naartoe op oudejaarsavond? Wij geven u een paar tips Bart Huysentruyt

30 december 2019

Nog volop aan het uitzoeken wat er te doen is op oudejaarsavond in de regio? Wij helpen u graag een handje.

Droneshow op 't Zand in Brugge

Brugge Feest is een traditie op ‘t Zand, vanaf 22.45 uur. Een koor zingt onvervalste klassiekers en het publiek, zo’n 15.000 mensen, zingt zo goed en kwaad mogelijk mee. 't Zand is op oudejaarsavond telkens één grote partyvloer. Geen vuurwerk om het nieuwe jaar in te zetten, maar wel een dronespektakel. Dat belooft uniek te worden, want het is nooit eerder vertoond in ons land. Tachtig drones gaan de lucht in voor kleurrijke formaties. Het dansfeest blijft daarna nog een tijdje duren, ook in de nabijgelegen cafés.

Vier in stijl op een minicruise in Zeebrugge

Zin om oudejaar te vieren met familie of vrienden zonder organisatiestress, maar zonder in te boeten aan ambiance en stijl? Op 31 december vaart de New Years Eve minicruise van P&O Ferries in Zeebrugge uit, de uitgelezen kans om te genieten van een heerlijk diner, zorgeloos een glaasje te drinken en te feesten tot in de vroege uurtjes met de partyband Ubermeister. Bij mooi weer vaart het schip naar Oostende en kunnen de passagiers vanop het dek het knallend vuurwerk aanschouwen. Feestelijker kan het nieuwe jaar niet beginnen. Tickets beschikbaar vanaf 149 per persoon (inclusief overnachting in een binnenhut, diner).

Topless ballet in Het Witte Paard in Blankenberge

Geniet van een driegangendiner, afgewisseld met een spectaculaire show in Het Witte Paard Blankenberge. Topless ballet, internationale topacts, live orkest en nog veel meer. Op oudjaar serveren ze er extra gangen en tellen ze samen af met een glas bubbels naar het nieuwe jaar. Afterparty included.

Paul Michiels zingt in Casino Knokke

Vier de start van het nieuwe jaar in een unieke setting: Grand Casino Knokke organiseert een spectaculaire dinnershow in de Magrittezaal om 2019 in volle grandeur af te sluiten. Oudejaarsavond begint met een gastronomisch vijfgangendiner terwijl The Sylvester Band voor muziek zorgt. Ook Paul Michiels komt langs. DJ Chris Barrow zal het beste van zichzelf geven zodat je kan dansen tot in de late uurtjes. Deuren openen om 19 uur. Tickets kosten 199 euro, inclusief viergangendiner, wijnen, water en koffie.