Vul jij de Stadsmonitor in? Bart Huysentruyt

07 oktober 2020

08u33 0 Brugge Het Agentschap Binnenlands Bestuur roept op om de driejaarlijkse Stadsmonitor in te vullen. De Gemeente-Stadsmonitor telt meer dan 300 cijferreeksen die de staat van een gemeente of stad in beeld brengen en die gebruikt kunnen worden om het lokale beleid voor te bereiden en te ondersteunen.

Voor de opmaak van deze monitor bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur momenteel in elke Vlaamse gemeente een representatief deel van de inwoners van 17 tot 85 jaar. Ook Brugge komt hier aan de beurt. Wie onlangs of in de komende dagen een deelnameformulier ontvangt, heeft dus de unieke kans om zijn mening te geven over de stad Brugge. Hoe meer inwoners de enquête invullen, hoe representatiever de resultaten en hoe beter het Agentschap Binnenlandse Zaken het lokaal bestuur kan ondersteunen bij de opmaak van beleidsbeslissingen.

De resultaten van deze nieuwe bevraging zullen in juni 2021 bekendgemaakt worden via https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/