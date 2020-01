Vuilniszakkendief die eerder ook dochtertje dreigde dood te rijden vraagt mildere straf Siebe De Voogt

07 januari 2020

12u45 0 Brugge Een 42-jarige Bruggeling heeft verzet aangetekend tegen de celstraf van 1 jaar die hij eind vorig jaar kreeg voor het stelen van vuilniszakken in filialen van Colruyt. Gunther V. kwam op zijn proces niet opdagen. “Hij moest letten op zijn ziek kind”, stelde zijn advocaat Mathieu Langerock. In het verleden werd de veertiger al veroordeeld voor een wilde achtervolging met zijn 2-jarig dochtertje naast hem.

De diefstallen waarvoor V. in november veroordeeld werd vonden plaats tussen januari 2018 en januari 2019. Hij pleegde in die periode in totaal elf diefstallen. In de meeste gevallen maakte de Bruggeling rollen vuilniszakken buit in filialen van Colruyt. De buit verkocht hij daarna gewoon door in de buurt. Behalve voor de vuilniszakkendiefstallen, werd V. dinsdagmorgen ook veroordeeld voor het stelen van een PlayStation4 in de Carrefour in het B-Park, een powerbank en een iPad. Voor zijn proces stuurde de man zijn kat. Hij kreeg bij verstek een effectieve gevangenisstraf van één jaar. Nadat zijn vrouw las over de veroordeling in de krant, tekende V. verzet aan tegen die straf.

Zijn advocaat Mathieu Langerock vroeg de rechter dinsdagmorgen om een mildere straf. “Hij kon niet komen naar zijn proces, omdat hij voor z’n ziek kind moest zorgen”, pleitte hij. “Mijn cliënt heeft intussen opnieuw werk en wil dat niet verliezen.” De rechter doet op 4 februari uitspraak in het dossier. V. is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg al acht jaar cel voor een gewapende overval en eind 2017 werd de man veroordeeld voor een wilde achtervolging op de E40. V. werd tegengehouden door de politie, nadat hij ermee had gedreigd zichzelf en z’n 2-jarig dochtertje dood te rijden. Het meisje zat zonder gordel op de passagierszetel. V. weigerde echter te stoppen, waarop een wilde achtervolging ontstond met snelheden tot 180 km/uur. Pas in Zwijnaarde kon de man worden klemgereden. Eerder had hij al twee agenten ei zo na omvergereden en z’n dochtertje gebruikt als levend schild om te ontkomen.