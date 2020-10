Vrouw weigert halsstarrig haar zoontje naar z’n vader te laten gaan en vlucht drie jaar naar de VS Siebe De Voogt

01 oktober 2020

15u25 0 Brugge Een vrouw uit Brugge riskeert 40 maanden cel voor parentale ontvoering. Elizabeth M. (46) weigert al jaren om haar zoontje naar z'n vader te laten gaan, kreeg daarvoor al een celstraf, maar vluchtte in 2017 met het toen 10-jarig kind naar de Verenigde Staten. Pas begin september werden vader en zoon herenigd.

De Filipijnse Elizabeth M. en haar Marokkaanse man uit Zwevegem liggen al sinds 2012 in een juridische strijd verwikkeld over het hoederecht over hun zoon. De moeder legde zowat elk vonnis van de rechter naast zich neer en weigerde het kind telkens weer naar z'n vader te brengen. In 2016 kreeg ze daarvoor één jaar effectief, maar ook die zware straf bracht weinig soelaas. Toen de jeugdrechter besliste dat M. haar zoontje enkel nog in een gemeenschappelijke bezoekruimte mocht zien, nam de vrouw een drastische beslissing. Ze vertrok op 22 augustus 2017 zonder medeweten van de vader naar de Verenigde Staten met het toen 10-jarig kind.

De jongen gaat weer naar school en stelt het al bij al goed. Hij heeft een goede basis, maar liep de voorbije jaren wel een leerachterstand op Advocate van vader

Het Belgische gerecht liet de moeder seinen voor parentale ontvoering, maar toch kon ze drie jaar lang ongestoord haar gang gaan. Tot afgelopen zomer. Elizabeth M. bleek in de Verenigde Staten aan lagerwal te zijn geraakt en vroeg hulp aan de ambassade om terug te keren naar België.

Tussenstop in Portugal

Op 29 juli werd ze bij een tussenstop in Portugal aangehouden. Uiteindelijk landde haar zoon op 3 september in Zaventem, waar hij werd herenigd met z'n vader. “Mijn cliënt zorgt nu voor een rustperiode”, stelt diens advocaat. “De jongen gaat weer naar school en stelt het al bij al goed. Hij heeft een goede basis, maar liep de voorbije jaren wel een leerachterstand op. In de Verenigde Staten verhuisden ze verscheidene keren. Het laatste half jaar verbleven ze zelfs in een magazijn en ging het kind niet meer naar school.”

Noodtoestand

De vader van het kind vordert een schadevergoeding van 25 euro per dag dat hij z'n kind niet zag: in totaal dus meer dan 25.000 euro. Zijn ex-vrouw hangt voor de parentale ontvoering 40 maanden cel boven het hoofd. Ze leek donderdagmorgen in de rechtszaal amper tot inkeer te zijn gekomen. “Ik wil niet dat mijn zoon nog contact heeft met die klootzak”, stelde ze op een bepaald moment.

M. beweert dat haar ex haar ooit probeerde te doden, terwijl ze zwanger was van hun zoon. “We roepen dan ook de noodtoestand in", pleitte haar advocate, die de vrijspraak vroeg. “Ze had geen vertrouwen in de vader en wilde enkel het beste voor haar zoon.” Het parket benadrukte evenwel dat de vader van de jongen bij hen compleet ongekend is. Vonnis op 5 november.