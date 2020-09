Vrouw steelt tot 4 keer toe 2 flessen Jack Daniels in filialen van Colruyt: “Ze verkocht ze aan nachtwinkel om eten te kunnen kopen” Siebe De Voogt

09 september 2020

14u23 2 Brugge Een 34-jarige vrouw en 41-jarige man uit Brugge moesten zich woensdagmorgen voor de rechter verantwoorden voor vier winkeldiefstallen in filialen van Colruyt. Hun buit was telkens dezelfde: twee flessen Jack Daniels.

De feiten vonden plaats in augustus en september vorig jaar. Op camerabeelden was te zien hoe S.V. (34) en K.D. (41) tot vier keer toe binnenstapten in filialen van Colruyt in Brugge en zonder betalen de kassa passeerden met twee flessen Jack Daniels. Zeker S.V. is geen onbekende voor het gerecht. Vorig jaar kreeg de vrouw nog 30 maanden cel voor kindermishandeling en kort voor de zomer werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor drugsverkoop. Momenteel zit ze opnieuw in voorhechtenis in een lopend onderzoek naar drugsfeiten.

Volgens haar advocaat pleegde S.V. de winkeldiefstallen uit geldnood. “Ze verkocht de flessen Jack Daniels aan een nachtwinkel om eten te kunnen kopen", pleitte meester Bram Elyn, die om een milde straf vroeg. De verdediging benadrukte dat de vrouw de diefstallen meteen opbiechtte. Haar kompaan kwam woensdagmorgen niet opdagen voor zijn proces. Uitspraak op 7 oktober.