Vrouw manipuleert psychiatrische patiënte en plundert haar bankrekening Siebe De Voogt

23 mei 2019

14u20 0 Brugge Een 50-jarige vrouw uit Brugge hangt één jaar cel boven het hoofd voor het misleiden van een psychiatrisch patiënte. Nathalie D. ontfutselde de vrouw haar bankkaart en haalde in totaal bijna 4.000 euro af.

De feiten kwamen op 12 mei vorig jaar aan het licht. Nathalie D. was kort voordien met het slachtoffer opgenomen in de psychiatrische afdeling van het AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens het openbaar ministerie werd het slachtoffer tijdens haar opname gemanipuleerd door D. “Ze ontfutselde de vrouw haar bankkaart en code en deed talloze afhalingen en zelfs een overschrijving naar de rekening van haar partner die in de gevangenis zat.” D. plunderde de volledige rekening van het slachtoffer en haalde in totaal bijna 4.000 euro af. “Het zijn simpelweg verwerpelijke feiten”, stelde de procureur, die één jaar cel vorderde. Volgens de advocaat van D. kocht zijn cliënte met het geld vooral voeding en sigaretten. “Mijn cliënte mocht het geld afhalen, op voorwaarde dat ze het nadien zou terugbetalen”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Dat is evenwel nooit gebeurd.” D. werd in het verleden al veroordeeld voor drugsfeiten en brandstichting. Haar advocaat vroeg de rechtbank om een werkstraf. Uitspraak op 20 juni.