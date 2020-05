Vrouw heeft stoorzender in haar BMW zitten: 1.600 euro boete Bart Boterman

13u40 2 Brugge Een vrouw (48) uit Brugge is veroordeeld tot 1.600 euro boete of twee maanden vervangende gevangenisstraf omdat ze een ‘jammer’ of stoorzender in haar wagen had. De vrouw werd in november 2018 tegengehouden in Knokke omdat haar BMW 730 D niet verzekerd was. De politie trof ook de stoorzender aan.

Dergelijk toestel, gegeerd in criminele milieus, verstoort signalen en frequenties. Een van de doeleinden is bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je smartphone niet kan gecapteerd worden door een gsm-mast. Of de vrouw ook criminele activiteiten plande, is niet geweten. De vrouw ging niet in op een uitnodiging voor verhoor en liet verstek op de rechtbank. Intussen is haar woonplaats niet meer gekend. Naast de 1.600 euro boete liet de Veurnse rechtbank, bevoegd voor informaticafraude in West-Vlaanderen, de stoorzender verbeurd verklaren.