Vrouw geeft meerdere messteken aan liefdesrivale Mathias Mariën

01 oktober 2020

10u25 66 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een steekpartij in de Karel De Stoutelaan. Woensdagochtend werd een 37-jarige vrouw daar neergestoken in haar eigen woning door een andere vrouw uit Koekelare. Volgens het parket kaderen de feiten in een ‘liefdessituatie’.

Wat er zich precies in de woning van het slachtoffer heeft afgespeeld, wordt nog verder onderzocht. De politie was er woensdag een hele dag bezig met sporenonderzoek. Buren hadden de politie gealarmeerd toen ze rond 8 uur een ruzie hoorden die uit de hand liep. Een buurvrouw hoorde hoe het er steeds luider aan toeging. Al snel bleek van een gewone ruzie in het appartement geen sprake meer. De bewoonster werd er neergestoken door een liefdesrivale. Er zou sprake zijn van verscheidene messteken.

De hulpdiensten dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe, waarna ze in kritieke toestand werd afgevoerd. Haar toestand was uiteindelijk wel snel stabiel. De dader van de steekpartij, een 43-jarige vrouw uit Koekelare, kon enige tijd later ingerekend worden door de politie. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ‘liefdessituatie’ over een man, zo bevestigt het Brugs parket.

Het slachtoffer had een relatie met de ex van de verdachte, die dat duidelijk niet kon verkroppen en door het lint ging. Ze werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord.