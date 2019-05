Vrouw blijkt rond te rijden met andersvalidenkaart van man die al vijf jaar overleden is Siebe De Voogt

14u47 0 Brugge Een 63-jarige vrouw uit Brugge heeft in de politierechtbank een geldboete van 240 euro gekregen. M.D. bleek gebruik te maken van een andersvalidenkaart op naam van een man die al vijf jaar overleden was.

De Brugse politie controleerde op 6 september vorig jaar een wagen die geparkeerd stond op een parkeerplaats voor personen met een handicap aan het Jan Van Eyckplein. In de auto lag een andersvalidenkaart op naam van een man die al op 12 maart 2013 was overleden. Onderzoek bracht aan het licht dat M.D. de wagen verkeerd had geparkeerd. De vrouw ontkent echter dat ze op de hoogte was van de fraude. “Die bewuste wagen was niet van mijn cliënte”, pleitte haar advocate. “Ze wist niet van wie die kaart was.” De politierechter hechtte weinig geloof aan het verhaal van M.D. en veroordeelde haar dinsdagmorgen tot een geldboete van 240 euro.