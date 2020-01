Vrouw (74) wordt onwel op straat en overlijdt Mathias Mariën

06 januari 2020

14u52 0 Brugge Een 74-jarige vrouw uit Oostkamp is maandagochtend om het leven gekomen nadat ze onwel wordt op straat.

Het slachtoffer was net op familiebezoek geweest in de Bisschopsdreef in Sint-Kruis. Omstanders zagen hoe de vrouw ten val kwam vlak bij haar wagen en verwittigden de hulpdiensten. Een MUG-arts probeerde haar nog te reanimeren, maar uiteindelijk bezweek ze korte tijd later toch. De brandweer kwam ter plaatse met een tent om het zicht te onttrekken van passanten.