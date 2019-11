Vrouw (71) sterft na val van trap in haar woning Mathias Mariën

23 november 2019

11u46 0 Brugge Een 71-jarige vrouw uit Brugge is woensdagavond om het leven gekomen nadat ze ongelukkig van de trap viel in haar woning. De hulpdiensten konden alleen nog haar overlijden vaststellen.

De zeventiger woonde in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels en wou woensdag naar beneden wandelen toen het fout liep. De politie kwam ter plaatse omdat ze in zulke situaties altijd uitgaat van een verdacht overlijden. Er werd een wetsdokter aangesteld en de woning werd verzegeld. Uiteindelijk bleek dat het meer dan waarschijnlijk om een spijtig ongeval gaat. Er volgt wel nog een toxicologisch onderzoek.