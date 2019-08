Vrouw (27) uit Blankenberge in levensgevaar na zware crash: auto crasht tegen verlichtingspaal in Zeebrugge Mathias Mariën

21 augustus 2019

06u51 66 Brugge Even na 23 uur dinsdagavond gebeurde langs de Kustlaan in Zeebrugge een zwaar ongeval. De 27-jarige bestuurster uit Blankenberge vecht in het ziekenhuis voor haar leven.

M.D. reed richting Blankenberge toen ze ter hoogte van de Tijddokstraat plots de controle over haar voertuig verloor. In de lichte bocht begon de Opel Corsa te slippen en kwam aan de linkerkant van de weg tegen de stoep terecht. De wagen ging aan het slingeren, waardoor de vrouw tegen betonblokken botste. Daardoor vloog de wagen de lucht in, om uiteindelijk pas tegen een verlichtingspaal tot stilstand te komen.

De klap was enorm. De Opel zat 360 graden rond de paal gedraaid. De toegesnelde hulpdiensten hadden meer dan een uur nodig om de vrouw uit haar wagen te halen. Ze moesten onder andere langs de bodemplaat van de wagen de benen van de vrouw vrijmaken. Tijdens de bevrijding werd de vrouw in een kunstmatige coma gehouden. Ze werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Tijdens de reddingswerken was de Kustlaan in de richting van Blankenberge afgesloten voor het verkeer. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Volgens de eerste vaststellingen ligt onaangepaste snelheid aan de oorzaak van het ongeval. De ouders van het slachtoffer waren op reis toen ze het nieuws vernamen.