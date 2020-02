Vrouw (25) gewond aan oog na schermutseling op Eiermarkt Mathias Mariën

18 februari 2020

16u08 0 Brugge Een 25-jarige vrouw is zaterdagnacht gewond geraakt aan het oog na een schermutseling op de Eiermarkt in Brugge.

De twintiger wou omstreeks 3.30 uur tussenbeide komen toen twee mannen het aan de stok kregen. Dat was niet naar de zin van één van de mannen, waarna er wat tumult ontstond. Daarbij werd de vrouw geraakt aan het oog. Ze was fel aangedaan van de feiten en liet de politie ter plaatse komen. Zij deden de nodige vaststellingen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de zaak nog een (gerechtelijk) staartje krijgt.