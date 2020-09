Vrouw (22) zwaargewond bij ongeval op E40 Mathias Mariën

28 september 2020

15u59 0 Brugge Langs de E40 in Jabbeke gebeurde zondagmiddag een zwaar verkeersongeval.

Een 22-jarige vrouw uit Brugge verloor omstreeks 14.30 uur de controle over haar stuur toen ze de E40 wou oprijden richting Oostende. Haar wagen ging aan het slippen en de hulpdiensten moesten de vrouw uit haar wagen bevrijden. De jonge twintiger raakte ernstig gewond aan het hoofd. Ze was even in kritieke toestand, maar is ondertussen aan de beterhand. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.