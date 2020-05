Vrouw (21) blijft aangehouden voor moordpoging in Centrum voor Jeugdzorg Siebe De Voogt

29 mei 2020

17u31 0 Brugge Een 21-jarige vrouw blijft een maand langer in de cel voor een poging tot moord die vorige maand plaatsvond in het Centrum voor Jeugdzorg De Kantel in Brugge. Dat heeft de raadkamer vrijdagmorgen beslist.

De feiten vonden in de nacht van 24 op 25 april plaats. De 21-jarige verdachte kreeg het aan de stok met een 18-jarige medebewoonster in het centrum langs de Legeweg. In het tumult greep ze een mes en gaf ze de vrouw drie messteken. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar was volgens het Brugse parket snel buiten levensgevaar. Haar belaagster werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. De raadkamer verlengde haar aanhouding vrijdagmorgen opnieuw met een maand.