Vrouw (21) aangehouden voor poging tot moord in Centrum voor Jeugdzorg in Brugge Mathias Mariën

26 april 2020

14u43 20 Brugge Een 21-jarige vrouw is door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden op verdenking van poging tot moord. De bewoonster van het Centrum voor Jeugdzorg De Kantel bracht een medebewoonster verschillende messteken toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten dateren van vrijdagnacht. In het centrum, een orthopedagogische leefgroepwerking met individuele begeleiding, kwam het tot een ruzie tussen beide vrouwen. “Daarop nam de verdachte een mes en bracht drie messteken toe”, zegt procureur Fien Maddens. “Het 18-jarige slachtoffer was zwaargewond, maar is buiten levensgevaar en mocht het ziekenhuis ondertussen al verlaten.”