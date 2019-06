Vrijzinnige gemeenschap neemt intrek in nieuw gebouw op Beursplein Bart Huysentruyt

21 juni 2019

20u22 0 Brugge De Brug, Centrum voor het Vrije Denken en het HuisvandeMens Brugge hebben sinds kort een nieuwe stek op het Beursplein. Dit is het startschot voor een vernieuwde werking waarbij vanaf september de Bruggeling tal van activiteiten zal kunnen meepikken.

Tijdens het openingsweekend 22 en 23 juni is iedereen welkom om de gebouwen te bezoeken en kennis te maken met de vrijzinnige organisaties. Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat biedt nu onderdak aan De Brug, Centrum voor het Vrije Denken en het huisvandeMens Brugge. Ook fungeert de locatie als thuishaven voor de Brugse vrijzinnige verenigingen. "Om dat te realiseren werd het bestaande gebouw volledig gerenoveerd en werd een tuinpaviljoen met polyvalente zaal bijgebouwd”, vertelt William Pharasyn van huisvandeMens. In hetzelfde gebouw huist ook het nieuwe Brugse Studentenhuis ‘The Student Village’.

Er was al lange tijd behoefte aan een standplaats voor de vrijzinnigen met voldoende ruimte voor kantoren en om activiteiten te laten plaatsvinden. De accommodatie die er was in de Jeruzalemstraat 51 en de Beenhouwersstraat 1 voldeed niet meer aan de noden en er was geen mogelijkheid tot uitbreiding. Na een lange zoektocht en politieke onderhandelingen kwam de doorbraak er in mei 2013: ‘een Brugs Vrijzinnig Huis’ werd opgenomen als agendapunt in het beleidsplan 2013-2018 van de Stad Brugge en in de zomer van 2014 besliste het schepencollege over de bestemming van de vrijzinnige gemeenschap. Zeventien maanden na de start van de werken hebben ze nu hun intrek genomen.

“De nieuwe accommodatie geeft een boost aan onze werking”, zegt Els Goderis van huisvandeMens. “De ruimtes laten toe om vrijzinnige plechtigheden bij geboorte, huwelijk of afscheid en herdenking te laten plaatsvinden. Dat was vroeger niet mogelijk. We vinden dat elke mens recht heeft op maatschappelijke en culturele ontplooiing, daarom zetten we verder in op vormende activiteiten.”