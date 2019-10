Vrijwilligers lezen voortaan gedicht voor bij ‘eenzaam’ overlijden Bart Huysentruyt

25 oktober 2019

13u11 0 Brugge Als een Bruggeling alleen begraven wordt, leest voortaan een vrijwilliger een gedicht voor aan de begraafplaats. De stad heeft inmiddels twee bereidwillige dames gevonden.

Op 1 en 2 november, volgende week dus, bezoeken heel wat Bruggelingen het kerkhof om een dierbare te herdenken. Toch zijn er ook mensen die overlijden zonder dat iemand het opmerkt. “Er zijn Bruggelingen die in stilte heengaan, alleen begraven worden en uit deze wereld verdwijnen”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Met het OCMW proberen wij hier een verschil te maken.”

In het kader van het project ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’ werd een rouwgedicht geschreven door stadsdichter Tania Verhelst. “Wanneer we te maken krijgen met een eenzame begrafenis, zonder familie of vriendenkring van de overledene, komt een vrijwilliger het rouwgedicht voorlezen tijdens de uitvaart. Op die manier krijgt ook de persoon die er niet meer is, zijn of haar laatste eerbetoon”, aldus Annys. Belinda Vansieleghem en Marleen Bruynooghe hebben zich al opgegeven. “Akkoord, er is misschien niemand die komt luisteren, maar we vinden het een passend einde voor iemand die anders helemaal alleen begraven wordt”, zeggen ze.