Vrijspraak gevraagd voor geweld met toerist in Coulissen Jelle Houwen

21 mei 2019

13u44 0

Een 25-jarige Bruggeling die zelf een horecazaak runt in de stad vraagt de vrijspraak voor feiten van geweld tegen een toerist in de Coulissen. Op 10 december 2017 werd daar een Spaanstalige toerist geslagen en tegen de grond gewerkt. Dat werd vastgesteld door camerabeelden. Daarop was te zien hoe het slachtoffer eerst een duw, dan een vuistslag en vervolgens op de grond nog een schop kreeg. Toen de politie aankwam was het slachtoffer al weg en kon nooit meer gevonden worden. Enkel B.L. was nog ter plaatse. Hij stond nu terecht. “Maar je moet de beelden zelf eens bekijken, mijnheer de rechter”, sprak diens advocaat. “Je zal iets eigenaardigs vaststellen en zien dat het pv volledig verkeerd is. Op de beelden is duidelijk te zien dat die toerist buiten gezet werd door de portier omdat ze binnen in dronken toestand voor heibel zorgen. Je ziet dat het net zei is die naar mijn cliënt komen om ruzie te maken. Hij geeft een duw maar voor het overige helemaal niks.” B.L. vroeg dus de vrijspraak. Vonnis op 18 juni.