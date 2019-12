Vredesactie voert actie aan Biekorf: “Het moet gedaan zijn met geweld te gebruiken bij conflicten” Bart Huysentruyt

28 december 2019

16u10 0 Brugge Vredesactie Brugge voerde zaterdagmorgen actie aan de bibliotheek Biekorf in Brugge tegen het aanhoudend gebruik van geweld bij het oplossen van conflicten en problemen. Ze verwijzen onder meer naar de Syrische burgeroorlog.

“Een vluchteling trok deze zomer onze aandacht: Nicknam Masoud. In een zelfgemaakte zwemvest van plastic flessen vond de scheepvaartpolitie zijn dode lichaam voor de kust van Zeebrugge”, vertelt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. “Op 15 oktober werd hij als Irakees vluchteling op de begraafplaats De Blauwe Toren tijdens een desolate plechtigheid in Brugge ter aarde besteld.” Vredesactie Brugge roept op om het recht op asiel en de erkenning als vluchteling te blijven garanderen. “Verder dient de bewapening van de verschillende partijen in de regio stopgezet en dienen de verschillende partijen rond de tafel plaats te nemen om een dialoog op gang te brengen die leidt tot een duurzame oplossing”, aldus nog Hilde Naessens.