Vredesactie legt symbolische steen op graf van overleden Kanaalzwemmer Bart Huysentruyt

23 februari 2020

Zes maanden nadat een Belgisch vissersvaartuig het levenloze lichaam van Nicknam Masoud voor de kust van Zeebrugge uit het water ophaalde, heeft Vredesactie een steen op zijn graf gelegd. Zijn poging om het Kanaal over te steken en asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk liep noodlottig af.

Op 15 oktober 2019 vond een eenvoudige, maar ook anonieme uitvaart van Nicknam Massoud plaats op de begraafplaats Blauwe Toren in Brugge. Zijn kinderen en vrienden konden niet aanwezig zijn, een onderzoek was niet in staat om de identiteit van het slachtoffer volledig te achterhalen. “We schreven eind december al een open brief aan toenmalig Procureur des Konings Jean-Marie Cools”, zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. “Deze brief bleef tot nu toe onbeantwoord.”

Vredesactie Brugge wil de gedachte aan Nicknam Massoud levendig houden en legde een symbolische steen neer op zijn graf. “Asielzoekers en vluchtelingen verdienen alle respect”, vervolgt Naessens. “Al te dikwijls zijn zij het slachtoffer van lastercampagnes op de sociale media. We mogen niet vergeten dat wij ook een aandeel hebben in de conflicten die het Midden-Oosten teisteren. We sturen er Westerse troepen heen en wapenleveringen gaan onverstoord verder.”