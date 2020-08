Vredesactie herdenkt kernramp in Hiroshima op Markt in Brugge: “Verwijder ook onze kernwapens” Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

08u41 0 Brugge Exact 75 jaar na de kernaanval van de Verenigde Staten op het Japanse Hiroshima hield Vredesactie een stille herdenking op de Markt in Brugge.

Onmiddellijk na de ontploffing telden de autoriteiten in Japan 78.000 doden en evenveel gewonden. Tegen het einde van het jaar zijn er 140.000 slachtoffers overleden. “Deze dag mogen we niet vergeten”, zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. “In 2015 keurde zowel het Vlaamse parlement als De Kamer met een grote meerderheid een resolutie goed die aanstuurde op de verwijdering van de kernwapens uit Kleine-Brogel. Gezien de enorme risico’s die kernwapens inhouden, ijveren we dan ook voor het verwijderen van de kernwapens uit Kleine-Brogel, de ondertekening van het verdrag op het verbod van kernwapens door België en een algemene afbouw van de kernwapenarsenalen.”