Vredegerechten en politierechtbanken hernemen op 11 mei meeste zittingen Mathias Mariën

06 mei 2020

15u01 0 Brugge Vanaf 11 mei zullen de griffies van de West-Vlaamse vredegerechten en politierechtbanken opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek. Het wordt wel aangemoedigd om zoveel mogelijk per telefoon of e-mail te blijven communiceren en contactloos stukken, conclusies en briefwisseling neer te leggen. Daarnaast worden alle zaken opnieuw behandeld op de openbare zittingen, zoals dit gebeurde voorafgaand aan de lockdownperiode.

Iedereen, die een dagvaarding of oproeping kreeg voor een openbare zitting van het vredegerecht of een openbare zitting van de politierechtbank wegens een verkeersovertreding, wordt verwacht aanwezig te zijn. Geeft men daaraan geen gevolg, dan loopt de betrokkene het risico dat de zaak zal worden behandeld in zijn/haar afwezigheid met een mogelijke veroordeling als gevolg. Het spreekt voor zich dat de vredegerechten en politierechtbanken zich zodanig hebben georganiseerd dat de ter zake geldende richtlijnen in verband met COVID-19 kunnen worden gerespecteerd.

In het algemeen kan op de volgende maatregelen worden gewezen:

-De rechter bepaalt het maximum aantal toegelaten personen in de zittingszaal.

-Enkel partijen en/of advocaten worden toegelaten alsook één begeleider per partij (bijv.

persoonlijke tolk, begeleiding rolstoelgebruiker, CAW e.d.).

-De afstandsregel moet gerespecteerd worden tussen de aanwezigen onderling als naar de

rechter en de griffier.

-Het wordt thans reeds aanbevolen om een mondmasker te dragen binnen het

gerechtsgebouw.

-Conclusies/stukken worden neergelegd op een vooraf aangeduide plaats in de zittingszaal.

-Spreiding van het aantal zaken zal worden toegepast: mensen zullen verwacht worden op

een bepaald uur. Zij dienen zich dan ook enkel aan te bieden op het voorziene uur.

Verzoeningszittingen

De vredegerechten zullen daarnaast ook de verzoeningszittingen in raadkamer hernemen. Ook hier zal de oproeping van de partijen gespreid verlopen en worden mensen verzocht zich enkel op het voorziene uur aan te bieden. Wat de bewindvoeringen betreft geldt nog steeds een verbod van bezoek aan de WZC. De bezoeken ten huize zullen ook zoveel als mogelijk worden vermeden. Waar mogelijk zal gewerkt worden met alternatieven (bv. videoconferentie). In dringende gevallen kan overwogen worden om op basis van stukken te oordelen of door middel van een tussenbeschikking.