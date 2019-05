Vrachtwagen vol gestolen werkmateriaal gevonden bij huiszoeking: twee Bulgaarse hoofdverdachten aangehouden Bart Boterman

18u36 22 Brugge De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Bulgaren aangehouden op verdenking van diefstal van dure werkgereedschappen op georganiseerde wijze, in de kustregio en bij uitbreiding heel Vlaanderen. Tientallen bestelwagens van aannemers werden geplunderd. De politie betrapte de twee op heterdaad. Bij huiszoekingen werd een vrachtwagen vol gestolen goederen gevonden. Ook drie luxeauto’s zijn in beslag genomen.

De twee verdachten moeten volgens de politie al maanden bezig zijn geweest. Een vrachtwagen stond al klaar om naar het buitenland te vertrekken. “Na intensief speurwerk is de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen er in geslaagd een bende in te rekenen die zich heeft gespecialiseerd in het stelen van duur werkmateriaal. Na een diefstal uit een bestelwagen in Oostkamp begin dit jaar analyseerde de federale politie verscheidene reeksen van diefstallen met een gelijkaardige modus operandi. Er kwam een groepering verdachten van Bulgaarse nationaliteit in beeld, die het gemunt heeft op kwaliteitsgereedschap van hoge waarde. De bende gaat hierbij vernuftig te werk”, deelt het parket van Brugge mee.

Verscheidene politiezones werkten mee aan een onderzoek omdat de criminele bende in heel Vlaanderen opereert, maar hoofdzakelijk aan de kust op rooftocht ging. “Onder leiding van de federale gerechtelijke politie werd de criminele werkwijze heel duidelijk in kaart gebracht. Dinsdag zijn de hoofdverdachten, twee veertigers van Bulgaarse afkomst, op heterdaad betrapt”, aldus parket Brugge. De mannen hadden afgelopen weekend nog vier keer toegeslagen in Middelkerke en de speurders zaten hen op de hielen.

“Bijkomende huiszoekingen in Oost-Vlaanderen, Brussel en het Antwerpse leverden een vrachtwagen vol gestolen materiaal en vervalste identiteitsdocumenten op. Dat bevestigt het vermoeden dat de bende al een tijd actief was. Er werden ook drie luxeauto’s in beslag genomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de bende verantwoordelijk is voor meerdere onopgeloste diefstallen”, luidt het.

Er kunnen nog arrestaties van bendeleden volgen. De federale gerechtelijke politie zal contact opnemen met de potentiële slachtoffers, zodat de gestolen goederen kunnen worden terugbezorgd.