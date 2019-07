Vrachtwagen verliest lading: steenpuin hindert verkeer op Brugse Ring Mathias Mariën

09 juli 2019

13u52 0 Brugge Dinsdagochtend verloor een vrachtwagen op het kruispunt van de Baron Ruzettelaan en de Brugse Ring een deel van zijn lading.

De vrachtwagen met container, die geladen was met bouwafval, kwam uit de Baron Ruzettelaan en draaide het kruispunt richting station op toen het fout liep. Een deel van de lading, vooral steenafval, kwam daarbij op de rijweg terecht. De politie kwam ter plaatse om het kruispunt gedeeltelijk af te zetten terwijl het puin werd opgeruimd. Dat gebeurde deels door de aannemer zelf met een minikraan , maar ook de agenten hielpen opruimen. Even na 11 uur was de weg weer vrij en kon het verkeer weer vlot door.