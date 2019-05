Vrachtwagen met 187 varkens gekanteld op E40 in Oostkamp: snelweg bijna volledig versperd Siebe De Voogt

24 mei 2019

10u34 26 Brugge De E40 richting Brussel is momenteel bijna volledig versperd net voorbij het op- en afrittencomplex in Brugge. Een vrachtwagen geladen met 187 varkens is er gekanteld en versperd alle drie de rijstroken. Het verkeer kan mondjesmaat passeren via een parallelweg.

Het ongeval vond even na 10 uur plaats ter hoogte van Oostkamp. De trucker kwam van de E403 gereden en verloor bij het opdraaien van de E40 na een bocht de controle over zijn vrachtwagen, waardoor het gevaarte kantelde. Aanvankelijk werd gevreesd dat de man gekneld zat in zijn cabine, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Hij raakte uiteindelijk zelfs niet gewond. De vrachtwagen was geladen met liefst 187 varkens. De dieren worden door de brandweer één voor één overgeladen in een andere vrachtwagen. Volgens de wegpolitie zal de hinder nog enkele uren duren. Het verkeer kan het ongeval mondjesmaat passeren via een parallelweg, maar wordt aangereden om te rijden via de E403.