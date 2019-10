Vorig jaar nog invalide, nu is Bryan (25) prins carnaval: “Zo blij dat ik de titel binnenhaal” Bart Huysentruyt

27 oktober 2019

16u31 0 Brugge Bryan Deceuninck (25) is zaterdag verkozen tot de nieuwe prins carnaval van Brugge. Met een jaar vertraging, want eigenlijk had Bryan het vorig jaar al moeten zijn. Toen kreeg hij een zwaar auto-ongeval, lag vijf weken in coma en moest alles opnieuw leren. “Het doet zo’n deugd om de titel nu binnen te halen”, zegt hij.

Tranen van geluk rolden over de wangen van Bryan Deceuninck, afgelopen zaterdag in Brugge. De 25-jarige jongeman rijfde eindelijk zijn eerste titel als prins carnaval binnen. Hij was al eens tweede geëindigd, toen met amper één puntje verschil: ongezien tijdens de carnavalsverkiezing. Vorig jaar zou niks hem beletten om het wél te worden, want er was geen tegenkandidaat. Tot die bewuste 4 februari 2018. Een ernstig auto-ongeval zette de wereld van Bryan Deceuninck, alias Bolle, op zijn kop. De jongeman slipte met zijn wagen langs de Pathoekeweg en belandde tegen een boom. Het verdict was niet min: een gescheurde aorta, lever en milt, gebroken bekken en ribben, dubbele beenbreuk, hielfractuur en gescheurde kruisbanden. Bryan lag vijf weken in coma en zat deze tijd vorig jaar nog steeds in een rolstoel. “Ik moest alles opnieuw leren", vertelt hij nu.

Supporteren voor Danny

Nog maar pas had Bryan zich kandidaat gesteld voor de verkiezing van prins carnaval in zijn stad, of hij mocht die ambitie dus al uit zijn hoofd zetten. In zijn goede vriend Danny Gezelle vond hij toen een geschikte vervanger. “Ik heb het vorig jaar aan Danny gevraagd en hij heeft ‘ja’ gezegd. Hij is toen ook de prins carnaval 2019 van de stad geworden. Ik stond op de eerste rij om hem te feliciteren. En Danny heeft toen ook gezegd dat hij dit jaar volop voor mij zou supporteren.”

Invalide verklaard

Het stond in de sterren geschreven dat Bryan, die uit een echt carnavalsnest komt, dit jaar zou deelnemen. “Ik heb na mijn ongeval lang in het ziekenhuis gelegen. Werken zit er niet in, want ze hebben mij invalide verklaard. Maar niks houdt mij tegen om mijn grote hobby verder uit te oefenen. Ik ben in een carnavalsnest geboren. Mijn mama Tessa Mees is in een verder verleden al een prinses carnaval van de stad geworden. Ik wilde er dus alles aan doen om haar op te volgen. Het is wel fantastisch om Prins Carnaval 2020 te worden. Simpel was het niet, want ik nam het op tegen twee sterke kandidaten.”

Scepter

Davy Daese van de Orde van de Orde van de Dorstige Vrienden en Geert Debruyne van de Oelieboelies Zeebrugge legden het uiteindelijk af tegen Bryan, al leek iedereen wel vrede te nemen met de uitslag. Voor Bryan is het nu uitkijken naar 7 maart volgend jaar, wanneer hij met de scepter door Brugge mag.