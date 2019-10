Voorwaardelijke celstraf voor jongeman die voor 100.000 euro aan leningen afsloot met vervalste handtekening van z’n ouders Siebe De Voogt

03 oktober 2019

13u13 0 Brugge Een 25-jarige man uit Zeebrugge heeft een voorwaardelijke celstraf van 20 maanden gekregen voor misbruik van vertrouwen van z’n eigen ouders. C.M. vervalste drie jaar lang hun handtekeningen en ging voor bijna 100.000 euro leningen aan. “Ik heb m’n intelligentie op een verkeerde manier gebruikt”, besefte de man.

De feiten gingen op 6 november 2012 van start. C.M. (25) sloot die dag een autolening af voor een bedrag van liefst 14.320 euro. Om dat bedrag te krijgen, ondertekende de twintiger het contract met de handtekening van zijn ouders. Hij legde ook enkele van hun loonfiches voor en zo was de deal snel beklonken. In 2014 en 2015 ging de man nog zes keer op dezelfde manier tewerk. Vier keer bekwam hij een riant bedrag bij kredietverstrekkers, twee keer kocht hij een iPhone met abonnement aan. Op het einde van de rit sloot C.M. bijna 100.000 euro aan leningen af door het vertrouwen van z’n ouders te misbruiken. Ook in de Gentse garage waar hij werkte, sloeg hij bijna 9.500 euro achterover.

Spijt

Zijn ouders, een koppel uit Wingene, waren zich van geen kwaad bewust. Toen ze rond de jaarwisseling van 2015 en 2016 betalingsherinneringen kregen, betaalden ze aanvankelijk nog 12.700 euro terug. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat hun handtekening werd vervalst. Hun zoon bleek achter de vervalsingen te zitten. In zijn verhoor stelde hij dat z’n moeder van alles op de hoogte was. Op de zitting bood C.M. uiteindelijk toch z’n excuses aan. In de gang van het gerechtsgebouw viel hij zelfs huilend in de armen van z’n ouders. “Ik heb m’n intelligentie op de verkeerde manier gebruikt”, vertelde hij. “Mijn ouders hebben me nochtans geleerd om altijd respect te hebben. Ik weet dat ik dit nooit voor 100 procent zal kunnen goedmaken.”

Volgens de advocate van C.M. begonnen alle problemen van haar cliënt, toen hij aan een zogenaamd piramidesysteem begon deel te nemen: een illegaal spel waarbij men meer geld kan verdienen, door anderen te overtuigen te investeren. “Mijn cliënt kon z’n levensstijl uiteindelijk niet meer onderhouden zoals hij dat gewoon was, waardoor hij nog meer leningen begon aan te gaan”, pleitte meester Naima Bouslama. Haar cliënt hing een effectieve celstraf van 3 jaar boven het hoofd, maar zover kwam het donderdagmorgen niet. De rechter legde C.M. 20 maanden cel op, gekoppeld aan voorwaarden.