Voorwaardelijke celstraf voor dealer die over motorkap van wagen loopt om aan politie te ontkomen Siebe De Voogt

08 oktober 2020

16u35 1 Brugge Vier twintigers zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor het dealen van allerhande drugs. Bruggeling A.V. (26), die aanzien wordt als spilfiguur, deed er bij z’n arrestatie alles aan te ontkomen. De man moet evenwel niet naar de gevangenis.

De politie stelde eind 2016 al voor de eerste keer een proces-verbaal op tegen A.V. (26) uit Brugge, nadat ze informatie had ontvangen dat de man zich bezighield met drugs. In april 2018 volgde een tweede proces-verbaal. A.V. zou op grote schaal cocaïne en cannabis hebben ingevoerd vanuit Nederland. M.G. (24) en B.V. (22), beiden eveneens uit Brugge, en D.V. (28) uit Merelbeke zouden hem hebben bijgestaan als subdealers.

Verscholen onder spar

Op 22 oktober 2018 viel het gerecht binnen in de woning van M.G. in Brugge. D.V. en A.V. hadden hem net zo’n 100 gram cannabis geleverd. De twee lieten zich niet zomaar inrekenen. D.V. deelde enkele slagen uit aan een politie-inspecteur en A.V. vluchtte volgens het parket weg over de motorkap van een wagen. Ook de bewoner van de woning deed er alles aan om te ontkomen. M.G. verschool zich onder een sparrenboom in de tuin, maar kon met behulp van een speurhond worden gelokaliseerd. In z’n huis vonden de speurders hasj en 100 gram cannabis die in een Tupperwaredoos verpakt zaten.

Paniek

Verder onderzoek wees uit dat A.V. sinds 1 juli dat jaar om de drie dagen zo’n 250 gram cannabis verkocht. Volgens z’n advocaat Stijn Leliaert kon nooit bewezen worden dat zijn cliënt effectief op grote schaal drugs invoerde vanuit Nederland. “Bij z’n arrestatie schoot hij in paniek”, pleitte hij. “Vandaar dat hij wegliep.”

De Bruggeling kreeg donderdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. M.G. kreeg voor het bezit en de verkoop van marihuana 15 maanden voorwaardelijk. D.V. kwam niet opdagen voor z'n proces en kreeg bij verstek 15 maanden effectief. B.V. werd tot slot veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Hij was op het moment van de tussenkomst aanwezig in de woning van M.G.