Voorwaardelijke celstraf van één jaar voor man (36) die 12-jarig meisje probeerde te versieren via internet Siebe De Voogt

12 juli 2019

12u56 6 Brugge Een 36-jarige Bruggeling heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar gekregen voor een geval van cyberlokking. S.M. probeerde via sociale media een 12-jarig meisje te versieren. Hij moet zich nu laten begeleiden

De feiten kwamen aan het licht, toen de mama van het slachtoffer in maart dit jaar naar de politie stapte. Ze vertelde hoe haar 12-jarige dochter op sociale media benaderd was door een man met seksueel getinte gesprekken. “Beklaagde ging zelfs zo ver dat hij probeerde een afspraak te maken met het slachtoffer”, vertelde de procureur. “Door de tussenkomst van de moeder kwam het gelukkig niet zo ver.” S.M. verklaarde aanvankelijk dat hij dacht dat het meisje ouder was dan 12 jaar, maar zij beweerde zelf dat ze wel degelijk haar leeftijd had verteld. Uiteindelijk ging S.M. toch over tot volledige bekentenissen. Volgens de psychiater had hij de nodige begeleiding nodig. Het openbaar ministerie vorderde dan ook een gevangenisstraf van één jaar, gekoppeld aan voorwaarden. De rechter ging vrijdagmorgen in op die vraag. Volgens de advocaat van S.M. is de man geen pedofiel en was hij via internet op zoek naar sociale contacten.