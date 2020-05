Voortaan ook wifi in Stadsschouwburg en Stadshallen: “Dit is een must” Bart Huysentruyt

11 mei 2020

13u16 0 Brugge De stad Brugge investeert in wifiverbindingen in meer openbare gebouwen. Er komt draadloos internet in de Koninklijke Stadsschouwburg, het sportcomplex Daverlo, de Stadshallen en de nieuwe Xaverianensite.

Nu al biedt de stad wifi aan in een 25-tal publieke gebouwen en het wil het aantal locaties en de dekkingsgraad in gebouwen waar nu al beperkte wifi is, nog uitbreiden. “Dit wordt door veel mensen als een must beschouwd”, zegt schepen van Informatica Minou Esquenet (CD&V). “We stelden een kader op waardoor er nu heldere criteria zijn om al dan niet wifi te voorzien in de vele stadsgebouwen. Op die manier is het duidelijk voor welk patrimonium we investeren in wifivoorzieningen. Het gaat voornamelijk om gebouwen met een publieksfunctie en die ook buiten de kantooruren beschikbaar zijn. Ook aan de studenten hebben we gedacht. Om in alle rust te kunnen studeren, zullen ze ook in de Stadshallen terechtkunnen en via onze wifi alles digitaal kunnen opzoeken.”