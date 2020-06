Voorpost plant manifestatie op Burg voor vermoorde blanke boeren in Zuid-Afrika, maar heeft geen toestemming Mathias Mariën

18 juni 2020

15u04 1 Brugge De extreemrechtse Vlaams-nationalistische vereniging Voorpost wil zaterdag om 14 uur een manifestatie organiseren op de Brugse Burg. Bedoeling is dat ze er ook een rouwregister plaatsen, ter nagedachtenis van de blanke boeren die in Zuid-Afrika vermoord zijn. Enig probleem: manifestaties zijn in coronatijden verboden.

“Al jarenlang is er in Zuid-Afrika een genocide - Plaasmoorde - aan de gang tegen de blanke bevolking”, klinkt het bij Voorpost.

Vlaams Belang Brugge steunt de actievoerders. “We roepen de mensen op om in alle sereniteit het rouwregister te komen ondertekenen", zegt fractieleider Stefaan Sintobin. “Ikzelf zal dat rond 14.15 uur in naam van onze partij doen. Ik roep bij deze ook burgemeester De fauw en politici van andere partijen op om, uit protest tegen het antiblank racisme in Zuid-Afrika, eveneens het rouwregister te tekenen.”

De manifestatie van Voorpost is ook een reactie op het rouwregister dat het stadsbestuur vorige week liet plaatsen in het stadhuis voor de in Amerika gedode George Floyd.

Toestemming is er niet en manifestaties zijn in coronatijden sowieso verboden.