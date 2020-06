Voorpost houdt (verboden) manifestatie aan Brugs stadhuis, maar houdt het sereen uit respect voor neergestoken burgemeester Mathias Mariën

21 juni 2020

15u30 1 Brugge Zaterdag heeft de extreemrechtse Vlaams-nationalistische organisatie Voorpost een manifestatie georganiseerd aan het Brugse stadhuis. Zo’n 70-tal mensen waren aanwezig om de moord op blanke boeren in Zuid-Afrika te herdenken.

Ook Vlaams Belang Brugge was aanwezig. Er was oorspronkelijk geen toestemming voor de manifestatie maar omdat het rustig verliep met niet te veel mensen werd de manifestatie gedoogd. De aanwezigen konden een rouwregister ondertekenen en er werden enkele speeches gegeven. Volgens de extreemrechtse organisatie is er al jaren een ‘genocide’ aan de gang in Zuid-Afrika op blanke boeren. De manifestatie was een reactie op het feit dat er in het Brugse stadhuis een rouwregister is gelegd voor de overleden Amerikaan George Floyd.

De manifestatie verliep rustig en bleef niet lang duren. De organisatoren riepen op om alles sereen te houden en te beperken in tijd naar aanleiding van de steekpartij op burgemeester Dirk De fauw.