Voormalige Sint-Franciscuskerk wordt ingericht als sportzaal van Mariawende-Blydhove Siebe De Voogt

14 augustus 2019

11u29 0 Brugge De stad Brugge heeft beslist om de voormalige Sint-Franciscuskerk en bijhorende pastoriewoning in Sint-Kruis te verkopen aan de scholengroep vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo. Het Instituut Mariawende-Blydhove zal er haar sportzaal inrichten.

De gebouwen langs de Karel van Manderstraat werden in oktober 2017 volledig leeggemaakt en sindsdien niet meer gebruikt. De stad Brugge ging op zoek naar een nieuwe invulling en vond in de scholengroep Sint-Trudo een koper. “De aankoopprijs bedraagt 701.000 euro, wat hoger is dan de schattingsprijs”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Het Instituut Mariawende-Blydhove zal de voormalige kerk gebruiken als sportzaal tijdens de schooluren. “Het is een goede zaak dat leegstand wordt weggewerkt. Er is nood aan ruimte en deze wordt nu positief ingevuld.” Buiten de schooluren zal de sportzaal volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) ook kunnen gebruikt worden voor niet-schoolse activiteiten. “Het stadsbestuur, verenigingen en de buurt zullen over de ruimte kunnen beschikken voor recreatief sportgebruik of als polyvalente ontmoetingsruimte.”