Voormalige eigenaars Den Dyver drukken speculaties de kop in: “Een mooie zaak verkoop je niet zomaar” Bart Huysentruyt

11 juni 2020

09u08 0 Brugge De verkoop van het bekende restaurant Den Dyver heeft wat stof doen opwaaien in Brugge. Nogal wat veronderstellingen, speculaties en fantasieën doen de ronde. “Maar we willen correcte informatie geven aan onze klanten”, zegt Pascal Dezutter, die de zaak met Frederik De Vestele heeft verkocht.

Den Dyver was het tweede restaurant van het ondernemersduo. Ze hebben in Brugge ook nog het gekende Brasserie Raymond op de Eiermarkt. “Een mooie zaak verkoop je niet zomaar”, zegt Pascal Dezutter. “We hebben er grondig over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is alle werk en inspanning te concentreren op één zaak en niet meer te delen tussen twee plaatsen. Met de huidige crisis staan we voor ongelooflijke uitdagingen rond organisatie, opvolgen van de noodzakelijke maatregelen en logistieke problemen. Dat toepassen op twee autonome zaken zou een mogelijke invloed gehad hebben op het niveau van beide restaurants. Aangezien Brasserie Raymond niet wil inboeten op niveau leek het ons niet correct om dat risico te nemen.”

Anderhalve maand geleden, in volle coronacrisis, besloten Ruben Cloetens, Olivier Dujardin en Niels Floréal de zaak over te nemen. Deze Brugse ondernemers kan je kennen van het restaurant Cocquus in de Langestraat, maar ook van Ctrl Gym en Puur Spa. “De hechte ploeg die nu bij Brasserie Raymond in de keuken en de zaal staat zal zich volledig en onverdeeld kunnen focussen om waar het bij Brasserie Raymond om draait: een smaakvolle keuken, een stijlvolle bediening en een unieke, warme sfeer", gaat Dezutter verder. “Vanaf nu zijn we elke dag open, ook op zondag.”