Voormalige driesterrenzaak De Karmeliet staat te koop Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

08u45 0 Brugge Het voormalige driesterrenrestaurant De Karmeliet in de Langestraat in Brugge staat te koop.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat chef-kok Geert Van Hecke De Karmeliet inruilde voor een kleiner restaurant Zet’joe, iets verderop in dezelfde straat. Hij behaalde daarmee al een eerste Michelinster. Het herenhuis uit 1830 in Victoriaanse stijl met een knappe tuin, orangerie, burelen, wijnkelder en een multi-uitgeruste keuken was sindsdien een feestzaal. Van Hecke behield er ook zijn bureel.

“Als feestzaal wordt het gebouw te weinig verhuurd”, stelt Geert Van Hecke vast. “En er blijven uiteraard kosten verbonden aan zo’n groot gebouw. Wat we drie jaar geleden al van plan waren, met name het gebouw verkopen, gaan we nu effectief doen. Maar er zit geen haast achter.” Het prijskaartje is niet min: 2,6 miljoen euro.