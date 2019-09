Voormalig parlementslid An Capoen versterkt Brugse N-VA BHT

21 september 2019

18u06 0 Brugge Het bestuur van N-VA Brugge heeft gewezen federaal parlementslid An Capoen opnieuw gecoöpteerd in het bestuur van de lokale afdeling.

“Hoewel An een sterke persoonlijke score haalde bij de verkiezingen op 26 mei, werd ze nipt geen volksvertegenwoordiger in de Kamer”, legt ondervoorzitter Patrick Daels uit. “Haar expertise is een enorme meerwaarde voor onze lokale afdeling.” Capoen werkt als arts-specialist in de pathologische-ontleedkunde in een West-Vlaams ziekenhuis. Als parlementslid vestigde ze de aandacht op het gevaar van lekkende bommen voor onze kust. Ze zorgde ook voor het verbod op tabaksverkoop aan minderjarigen en was de voortrekker van de terugbetaling van een borstreconstructie na borstkanker.

Meer over An Capoen

politiek