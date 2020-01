Voormalig HLN-journalist bundelt 40 beste gedichten in eerste boek Bart Huysentruyt

10u24 0 Brugge Journalist Yves Slabbinck (70), begin jaren negentig nog aan de slag voor Het Laatste Nieuws, heeft met ‘Ik sneeuw over je droeve ogen’ een eerste dichtbundel klaar.

In veertig gedichten probeert hij liefde, geluk, leed, passie en malheuren in tekst te vangen. De titel verwijst naar het reine van de sneeuw die de portie droefenis moet helen. “Ik heb er vijftig jaar over gedaan om een bundel met veertig gedichten klaar te hebben”, knipoogt de auteur, vader van drie kinderen waaronder de bekende seksuoloog Wim Slabbinck. Zelf is Yves Slabbinck nog altijd actief als schrijver. Hij werkt voor vakbladen als Travel Magazine en Hoogvlieger. “Ik ben ooit bij De Brugsche Gazette als journalist begonnen”, vertelt hij. “Toen al was ik ook geboeid door poëzie, al is die oude liefde pas de laatste jaren weer opgeflakkerd.” Het boekje ligt bij een paar boekhandels en kan je ook bestellen (15 euro) bij de auteur zelf: yves.slabbinck@gmail.com.