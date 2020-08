Voorlopig amper één patiënt met Covid-19 opgenomen in AZ Sint-Jan Bart Huysentruyt

Hoewel het aantal besmettingen en ook het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 oploopt, is er in AZ Sint-Jan in Brugge amper één patiënt opgenomen in het ziekenhuis.

Dat is uiteraard goed nieuws. De besmettingen in de regio Brugge vallen, voorlopig althans, ook beter mee dan in de rest van het land. Het ziekenhuis is niettemin voorbereid op een mogelijke tweede golf. “Maar met voorlopig amper één opgenomen patiënt stellen er zich uiteraard geen problemen”, klinkt het. Het AZ Sint-Jan is het grootste ziekenhuis in Brugge.