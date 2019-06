Voorbereiden werken aan zwemponton gestart: binnenkort zwemmen aan de Coupure Mathias Mariën

06 juni 2019

11u07 3 Brugge Langs de Coupure zijn de voorbereiden werken gestart aan het ponton waar zwemmers komende zomer dagelijks kunnen vertoeven.

Zwemmen in de Brugse reien: deze zomer mag het élke dag tussen 11 en 20 uur aan de Coupure, het properste stukje reie. Dit keer komt er geen kunstwerk met veelkleurige bogen, maar enkel een ponton met ladders waarmee je het water in en uit kan. De zwemzone is dagelijks geopend van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september van 11 tot 20 uur. Redders houden een oogje in het zeil. Wie de uren niet respecteert, riskeert een GAS-boete. Er zal ook een private-bewakingsfirma aanwezig zijn die dat controleert.