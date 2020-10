Voor wie er zou aan twijfelen: Brugse politie is ‘altijd waakzaam’, punt Mathias Mariën

06 oktober 2020

13u38 0 Brugge De Brugse politie pakt uit met een nieuwe ‘baseline’. Voortaan prijken de woorden ‘Altijd waakzaam.’, mét puntje, onder het vernieuwde logo van het politiekorps.

“De politie heeft de opdracht de stad leefbaar én veilig te houden en dus waakzaam te zorgen voor de inwoners en bezoekers. Met onze nieuwe baseline willen we die eigenschap nu in de verf zetten. We oefenen controle uit, maar we doen dat altijd ‘ten dienste van de bevolking’ en dat mogen mensen niet vergeten. Het woord ‘waakzaamheid’ dekt onze hele lading en past bij elk type politiewerk”, legt korpschef Dirk Van Nuffel uit.

Het nieuwe logo verwijst naar de kleuren van het Brugse stadslogo en de stadsvlag. De lichtblauwe lijn refereert naar de kleur van de lokale politie. Het rode puntje na de baseline geldt als statement en is een knipoog naar de daadkrachtige aanpak van het Brugse korps.