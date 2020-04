Voor het eerst sinds waarnemingen een bever gezien in West-Vlaanderen: “Misschien wel het gevolg van het coronavirus” Bart Huysentruyt

01 april 2020

13u39 50 Brugge Een Brugse studente heeft een bever gespot aan het Minnewater in Brugge. Het is de eerste keer dat het dier in West-Vlaanderen gespot wordt. Sinds de Euraziatische bever in 1848 bijna uitgestorven was, is hij nu in alle Belgische provincies terug opgedoken. “Of de rust in het anders zo drukke Brugge door het coronavirus hier iets mee te maken heeft? Moeilijk te zeggen”, klinkt het bij Natuurpunt.

De bever werd door de Brugse farmaciestudente Emilie Debaene gezien op zondag 22 maart in het Minnewaterpark. “Ik heb hem sindsdien niet meer teruggezien", vertelt ze. “De kans dat het dier daar dus zal blijven, is niet zo groot. Hij heeft zich daar waarschijnlijk even gesetteld omdat er nu minder toeristen in Brugge zijn omwille van het coronavirus.” Aan het begin van de twintigste eeuw waren Euraziatische bevers wereldwijd bijna volledig uitgestorven. Beschermingsmaatregelen en verplaatsingen hebben het tij toen gekeerd en sinds begin 2000 komt de bever terug voor in Vlaanderen. Met deze nieuwe waarneming is hij voor het eerst terug in alle Belgische provincies waargenomen sinds het bijna uitsterven in 1848. “We hebben hem nooit eerder gespot in West-Vlaanderen”, bevestigt Natalie Sterckx van Natuurpunt. “Daarom is dit een heel uitzonderlijke waarneming.”

Rustiger in centrum van Brugge

Voordat de bever zich opnieuw vestigde in België, werd vermoed dat de soort uitgestrekte natuurgebieden nodig zou hebben als leefgebied. De realiteit leerde anders. Al snel doken bevers op in natuurgebieden, maar ook in stadscentra, nabij woonboten, kampeerplaatsen en in parken. De aanwezigheid van mensen leek hen hierbij maar weinig te storen. “Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus is het momenteel wat rustiger dan anders in het centrum van Brugge. Of dit een effect heeft gehad op de keuze van deze bever is onzeker", aldus Sterckx.

Het beste moment om ze te zien is in de vroege ochtend of in de avondschemering Krispijn Swinnen

Waarschijnlijk gaat het hier om een tweejarig dier dat verjaagd werd uit het leefgebied van de ouders, en nu op zoek is naar een geschikt plekje om zich te vestigen. “Of deze bever nu blijft of niet, we verwachten zeker permanente vestigingen in West-Vlaanderen in de toekomst”, zegt beverexpert Kristijn Swinnen. “Bevers doen het namelijk goed, en verspreiden zich nog steeds doorheen België. Naarmate de geschikte leefgebieden in andere provincies meer en meer bezet worden, is de kans al maar groter dat de uitzwermende dieren in West-Vlaanderen terecht gaan komen.”

Geen gevaar voor zwanen

Bevers zijn de grootste knaagdieren van Europa. Met een gewicht van 20 tot 25 kg, een lichaamslengte van een meter, en een platte geschubde staart van 30 cm zijn het indrukwekkende verschijningen. Wanneer bevers zwemmen, en enkel de bovenkant van de kop en de rug zichtbaar is, lijken ze echter een stuk kleiner. Eens uit het water wordt hun echte omvang pas duidelijk. Het beste moment om ze te zien is in de vroege ochtend of in de avondschemering. “Slapen doen ze meestal in een zelfgegraven hol of takkenburcht”, zegt Swinnen. “In stedelijke omgevingen maken ze soms ook gebruik van buizen of artificiële holtes. Het zijn strikte vegetariërs. Ze voeden zich met grassen, kruiden, blaadjes en natuurlijk: schors.” En dat is alvast geruststellend nieuws voor de vele Brugse zwanen die deze buurt ook verkiezen.