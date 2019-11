Voor het eerst een champagnefestival in Brugge Bart Huysentruyt

15 november 2019

10u11 0 Brugge De vzw Champagnefestival houdt van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december een festival in hotel-restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels.

Het is de eerste keer dat het evenement in Brugge neerstrijkt. De vzw bestaat uit verzamelaars van capsules. In zowel Bredene als Hooglede organiseerden ze in het verleden succesvolle evenementen. Ook in Oostende en Nieuwpoort zijn er recent champagnefestivals bijgekomen. “Nieuwpoort hebben we nu ingeruild voor Brugge”, zegt Nancy Cattrysse. “Alles wat in de Champagnestreek leeft, brengen we naar Brugge. Er zijn champagnes te proeven uit drie verschillende regio’s en er is de hele dag live muziek. Negen standhouders tekenen present.” Om te proeven koop je een glas (4 euro) en jetons. De deuren gaan open op vrijdag om 17 uur tot 23 uur. Op zaterdag vanaf 10 uur is er een ruilbeurs. Op zondag zijn de deuren open van 9 tot 17 uur.