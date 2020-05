Volg de pijlen! Brugge bereidt zich voor op komst shoppers met wandelroutes op kasseien Steenstraat Bart Huysentruyt

13u52 3 Brugge De stad Brugge is gestart met het aanbrengen van wegmarkeringen om vanaf maandag 11 mei de eerste shoppers te ontvangen. Brugge voert verkeersvrije winkelstraten in, waarbij voetgangers aangeraden wordt om de pijlen te volgen.

Die pijlen zijn maandag al aangebracht op verschillende delen van de Steenstraat, de drukste winkelstraat van Brugge. “Voetgangers zullen op de rijbaan kunnen lopen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We sluiten daartoe het verkeer in die straten af. Op het voetpad blijft zo ruimte voor elke winkelier om een wachtzone te voorzien, eventueel met hekkens of linten.”

UNIZO Brugge vindt dat geen goed idee. De zelfstandigenorganisatie verwacht geen stormloop. “De winkelstraten nu volledig autovrij maken is een verkeerde keuze”, zegt voorzitter Hendrik Vermeulen. “Net nu moeten we inzetten op een vlotte bereikbaarheid en extra shop-and-goparkeerplaatsen. Zo maken we shoppen in Brugge opnieuw aantrekkelijk voor Bruggelingen en mensen uit de agglomeratie. Hoewel onze handelaars perfect klaar zijn om de klanten volgens de regels van social distancing te verwelkomen houden we er rekening mee dat er toch wat mensen hun bezoek zullen uitstellen. We verwachten dat bezoekers zullen kiezen voor een kort, gericht bezoek aan hun favoriete winkel.”