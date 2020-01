Voka wil geen Brugse belasting op windmolens: “En toch gaan we die taks invoeren” Bart Huysentruyt

17 januari 2020

12u59 0 Brugge Voka, de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, wil af van de belasting op masten en pylonen die Brugge onlangs invoerde. Dat heeft de ondernemersvereniging verteld tijdens haar nieuwjaarsreceptie.

Net voor kerst keurde het stadsbestuur de belasting op masten en pylonen goed. “We ijveren al sinds vele jaren voor de afschaffing van bedrijfsbelastingen die een louter financierend karakter hebben”, zegt directeur Bert Mons. “Bedrijven zijn de drijvende kracht achter welvaart binnen een stad en een gemeente. Lokale besturen moeten beseffen dat het incasseringsvermogen van de bedrijven, gelet op de reeds torenhoge fiscale druk in ons land, niet eindeloos is. Belastingen die geen gedragssturende finaliteit hebben of een retributie zijn voor een verleende dienst, zijn voor ons onaanvaardbaar.”

De Brugse belasting zou neerkomen op zo'n 2.500 euro per windmolen per jaar, te betalen door de initiatiefnemer. Zowel burgemeester Dirk De fauw (CD&V) als schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) zijn niet geneigd om in te gaan op de vraag van Voka. “Deze taks is zeker geen pestbelasting en geen onoverkomelijk bedrag. We luisteren graag naar de opmerkingen van Voka, maar in dit geval gaan we niet mee in de redenering.”