Voka en stadsbestuur vol onbegrip over uitspraak Raad van State: “Wie wil meebouwen aan de toekomst van Brugge, is de dupe”

Brugge

Het Brugse stadsbestuur kan geen begrip opbrengen voor de beslissing van de Raad van State om de bouw van een nieuw stadion voor Cercle langs de Blankenbergse Steenweg te verbieden. Ook de geplande bedrijventerreinen komen er niet. Dat stuit ondernemingsorganisatie VOKA tegen de borst. “De bedrijven en kmo’s die willen meebouwen aan de toekomst van Brugge: dat zijn de grootste dupe van al deze stadionperikelen”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Eén zaak is duidelijk: we laten Cercle niet in de kou staan", stelt burgemeester Dirk De fauw.