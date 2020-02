Voetbaltruitjes van Zulte Waregem en Cercle Brugge naar Kenia Bart Huysentruyt

21 februari 2020

08u46 0 Brugge De Omolo Foundation en de Brugse vzw Education & Health 4 Kids in Kenia sturen hulpgoederen naar het arme Afrikaanse land. Ze sturen onder meer voetbaltruitjes van Zulte Waregem en Cercle Brugge.

De Omolo Foundation is de organisatie van Johanna Omolo, een Keniaan die voor Cercle Brugge voetbalt. “Een gebrek aan voetbaluitrusting was één van hun grote problemen”, vertelt Jean-Marie De Plancke uit Brugge. Hij bezocht Nairobi in mei 2019, samen met provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Onder impuls van gouverneur Decaluwé werd door Cercle Brugge en Zulte Waregem voetbaluitrustingen geschonken. Deze vertrekken eind volgende week naar Kenia”, aldus De Plancke. Verder loopt er ook een project waarbij 300 meisjes via de vzw maandelijks hun maandverbanden krijgen, zodat zij geen vijf dagen school per maand moeten missen. De vzw bekostigde ook een weeshuis in één van de sloppenwijken. Tot slot wordt er ook een rolstoel geschonken aan een 11-jarig meisje met een beperking.