Voetballer Anthony Limbombe (25) vangt bot in beroep en krijgt maand rijverbod voor fikse snelheidsovertreding Siebe De Voogt

17 april 2020

10u59 0 Brugge Voetballer Anthony Limbombe (25) heeft in de Brugse rechtbank ook in beroep één maand rijverbod en 800 euro boete gekregen, nadat hij in de zomer van 2018 aan een snelheid van liefst 172 kilometer per uur over de snelweg in Ardooie scheurde.

Limbombe is tegenwoordig eigendom van de Franse eersteklasser Nantes FC, maar speelde op het moment van de bewuste snelheidsovertreding nog voor Club Brugge. Op 19 augustus 2018 werd de ex-Rode Duivel met zijn Mercedes geflitst op de E403 in Ardooie. Hij reed aan een gecorrigeerde snelheid van liefst 172 kilometer per uur. Niet de eerste keer, want de flankaanvaller werd in totaal al vier keer veroordeeld voor snelheidsovertredingen. Drie van de vier veroordelingen dateren van na de snelheidsovertreding in Ardooie.

Limbombe werd op 23 oktober vorig jaar bij verstek veroordeeld tot een maand rijverbod en 800 euro boete. Hij tekende verzet aan, maar de politierechter bevestigde de eerder uitgesproken straf. De voormalige speler van blauw-zwart legde zich opnieuw niet neer bij het vonnis en ging in beroep. Vrijdagmorgen ving hij ook daar bot. De rechter bevestigde wederom het rijverbod én de boete van de voetballer. “Beklaagde pleegde een forse snelheidsinbreuk", oordeelde hij. “Naast de geldboete komt het rijverbod van een maand zeer gepast voor om hem er eindelijk toe aan te zetten de reglementering inzake wegverkeer in acht te nemen in het belang van de verkeersveiligheid.”