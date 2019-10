Voetballer Anthony Limbombe (25) raast met 172 per uur over snelweg: 1 maand rijverbod en 800 euro boete Mathias Mariën

23 oktober 2019

11u40 2 Brugge Voetballer Anthony Limbombe (25) is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 1 maand rijverbod nadat hij vorige zomer aan een snelheid van 172 kilometer per uur over de snelweg raasde.

Limbombe speelt tegenwoordig bij Standard, maar was op die bewuste 19 augustus vorig jaar nog aan de slag bij Club Brugge. De ex-Rode Duivel reed met zijn Mercedes aan een gecorrigeerde snelheid van 172 per uur op de E403 in Ardooie richting Brugge. Opvallend: vorig jaar werd de flankaanvaller al viermaal veroordeeld voor overdreven snelheid. Limbombe stuurde zijn kat naar de rechtbank en werd uiteindelijk bij verstek veroordeeld.