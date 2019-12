Voetbalclub Zeehaven Zeebrugge krijgt nieuwe kleedkamers Bart Huysentruyt

04 december 2019

17u15 0 Brugge Voetbalclub Zeehaven Zeebrugge, met negen jeugdploegen, 185 leden en tientallen vrijwilligers een belangrijke sportvereniging in de Brugse deelgemeente, krijgt nieuwe kleedkamers.

De club vormt, in de schaduw van de grootste boten ter wereld, een belangrijke uitvalsbasis voor sporters uit de buurt. De accommodatie is vandaag beperkt: er zijn slechts vier kleedkamers. “Als je rekening houdt met het toenemende aantal meisjes die de vereniging telt, is dat te weinig voor onze spelerers om zich comfortabel te kunnen omkleden”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V), die 85.000 euro vrijmaakte voor de investering. “In dit kleedkamerblok wordt ook het ticketlokaal verwerkt, zodat het verouderde lokaal verwijderd kan worden. Er komt dus één aantrekkelijk en modern lokaal met drie kleedkamers, plaats voor de ticketverkoop en kleine vergaderruimte.” De bouw kan binnenkort starten.